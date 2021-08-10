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Путин принял меры в отношении жилого строительства в зонах постоянного подтопления

17 августа в 12:57 Государство 0 484 Карина Мелова
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Как свидетельствует во вторник, 17 августа, веб-ресурс президента, политический лидер Российской Федерации Владимир Путин распорядился подготовить ограничения на сооружение жилых зданий в местности, постоянно претерпевающей подтопления, и подать на рассмотрение предложения о внедрении обязательного страхования имущества в данных регионах.

Так, президент обратился к Кабмину и региональным властям с такими словами: «Представить предложения о совершенствовании законодательства РФ в части, касающейся ограничения строительства новых жилых домов и проведения капитального ремонта жилых домов, находящихся в зонах постоянного затопления и подтопления; введения обязательного страхования имущества граждан, проживающих в зонах постоянного затопления и подтопления».

Поручение должно быть выполнено до 15 октября.
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