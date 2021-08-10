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В Минцифры рассматривают введение смарт-карт вместо бумажных паспортов

Сегодня в 13:00 Государство 0 177 Карина Мелова
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В ходе беседы с сотрудником телевизионного канала «Россия-24» в среду, 18 августа, стоящий во главе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев поделился сведениями о планах ведомства относительно паспортов граждан. По его словам, до окончания текущего года Минцифры намерено составить свое мнение по поводу введения смарт-карт вместо обычных бумажных паспортов.

«С точки зрения замены самого бумажного паспорта, есть необходимость поменять его на более современный формат, это смарт-карта. Я думаю, что такое решение мы до конца этого года примем», – заявил министр, подчеркнув, что смарт-карта более удобна с точки зрения хранения всей необходимой информации. Г-н Шадаев пояснил: «У нас стоит задача дать возможность иметь еще копию цифрового паспорта, которую можно в виде QR-кода показать на телефоне».
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