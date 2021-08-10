Депутаты ГД вновь предлагают отменить пенсионную реформу 2018 года

Электронная база Государственной думы обнародовала законопроект об отмене пенсионной реформы 2018 года, подготовленный представителями фракции КПРФ. Указанная реформа повышает пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.



Пояснительная записка к документу гласит: «Законопроект направлен на возвращение возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости, 60 и 55 лет (соответственно мужчинам и женщинам)». Авторы документа уверены в необходимости отмены реформы, поскольку 30 процентов мужского населения России не доживают до 60 лет, и эта цифра рискует вырасти с увеличением рабочей нагрузки на людей старшего возраста. Помимо прочего, ухудшение состояния здоровья граждан предпенсионного возраста создаст дополнительную нагрузку на Фонд социального страхования.



Также выступившие инициаторами депутаты говорят о глобальной роботизации, несущей в себе риски «технической безработицы». «Правительство России вместо того, чтобы проводить такую роботизацию, заставляет старшее поколение работать сверх меры и тем самым обеспечивает стране «отставание навсегда!» Это означает провал требований указа президента [о повышении продолжительности жизни до 80 лет] в части обеспечения экономического прорыва», – заявляют депутаты.



Напомним, в апреле текущего года «справороссы» предлагали вернуть прежний возраст выхода на пенсию и не повышать его до 2035 года. Вдобавок народные избранники намерены продвигать идею о ликвидации ПФР.