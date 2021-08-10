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Депутаты ГД вновь предлагают отменить пенсионную реформу 2018 года

Сегодня в 13:47 Государство 0 189 Карина Мелова
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Электронная база Государственной думы обнародовала законопроект об отмене пенсионной реформы 2018 года, подготовленный представителями фракции КПРФ. Указанная реформа повышает пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.

Пояснительная записка к документу гласит: «Законопроект направлен на возвращение возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости, 60 и 55 лет (соответственно мужчинам и женщинам)». Авторы документа уверены в необходимости отмены реформы, поскольку 30 процентов мужского населения России не доживают до 60 лет, и эта цифра рискует вырасти с увеличением рабочей нагрузки на людей старшего возраста. Помимо прочего, ухудшение состояния здоровья граждан предпенсионного возраста создаст дополнительную нагрузку на Фонд социального страхования.

Также выступившие инициаторами депутаты говорят о глобальной роботизации, несущей в себе риски «технической безработицы». «Правительство России вместо того, чтобы проводить такую роботизацию, заставляет старшее поколение работать сверх меры и тем самым обеспечивает стране «отставание навсегда!» Это означает провал требований указа президента [о повышении продолжительности жизни до 80 лет] в части обеспечения экономического прорыва», – заявляют депутаты.

Напомним, в апреле текущего года «справороссы» предлагали вернуть прежний возраст выхода на пенсию и не повышать его до 2035 года. Вдобавок народные избранники намерены продвигать идею о ликвидации ПФР.
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