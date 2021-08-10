Предложение по субсидированию найма превышает спрос

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации обнародовало проект постановления кабмина, предполагающий добавление новых категорий безработных граждан, на которых распространяется действие государственной программы субсидирования найма. К принятию такого решения ведомство подтолкнул дефицит безработных (ист.: «Ъ»).



Уточним, в данный момент на государственную субсидию (около 50 000 рублей за одного человека) могут рассчитывать организации и ИП в случае предоставления работы гражданам, по состоянию на 1 января 2021 г. зарегистрированным в центрах занятости как официально безработные. Несмотря на явный успех программы, в течение нескольких минувших месяцев количество лиц с правом на участие в ней ощутимо уменьшилось. Как указывает Минтруд в пояснительной записке к документу, с датируемого 1 января текущего года показателя, равного практически 2 700 000, это число сократилось до 350 000. Из оставшихся людей большинство относятся к так называемым «профессиональным безработным», которым необходима иная помощь в трудоустройстве.



С целью нарастить контингент субсидируемых безработных Минтруд намерен изменить критерии их поиска и отныне включать в программу обратившихся в службы занятости позже (на 1 июля 2021 года). Кроме того, при любой дате регистрации в службе занятости смогут стать участниками программы вышедшие из мест заключения, люди с ограниченными возможностями, одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей и детей-инвалидов.



Ожидается, что данные меры увеличат количество возможных соискателей на 900 000 человек.

По материалам Banki.ru