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На выплаты на детей 3–7 лет будет направлено 21,5 миллиарда рублей

Сегодня в 14:24 Экономика и бюджет 0 133 Карина Мелова
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Ссылаясь на поручение премьер-министра РФ Михаила Мишустина, правительственная пресс-служба уведомляет о намерении кабинета министров выделить свыше 21,5 миллиарда рублей на выплаты на детей 3–7 лет.

В частности, предписание звучит так: «Свыше 21,5 млрд руб. будет дополнительно направлено в регионы на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет». Для получения пособия надо оставить заявление в электронном виде на портале «Госуслуги», при личном посещении МФЦ или органов соцзащиты. В текущем году для данной цели уже было выделено 254 миллиарда рублей.

Напомним, о назначении помесячных выплат на детей в возрасте 3–7 лет для малообеспеченных семей в процессе оглашения своего послания Федеральному собранию в 2020 году распорядился глава государства Владимир Путин, который вдобавок предписал повысить адресность данного вида поддержки. Отныне выплаты будут соответствовать 50 %, 75 % или 100 % регионального прожиточного минимума на одного ребенка. Размер пособия будет определяться с учетом ситуации в семье.
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