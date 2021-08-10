Выполнившие требования по вакцинации сотрудников столичные компании могут рассчитывать на компенсацию связанных с ней расходов

Заммэра Москвы Наталья Сергунина поделилась информацией о том, что столичные предприниматели, до 15 августа засвидетельствовавшие факт вакцинации 60 процентов или более штатного состава своей организации от коронавируса, имеют право рассчитывать на возмещение затрат, связанных с профилактикой распространения Covid-19 и предоставлением сотрудникам СИЗ (ист.: «Ведомости»).



Для воплощения этой инициативы из городского бюджета выделяется 1 миллиард рублей. Участниками программы могут стать компании, функционирующие в областях образования, спорта, искусств, развлечений, отдыха, общепита, персональных услуг, ремонта предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, в том числе кинотеатры, музеи, библиотеки, архивы, санитарно-курортные организации, массажные салоны и т. д.



«Речь идет о разовой выплате 15 000 рублей, а также о дополнительной компенсации в размере 6500 рублей на каждого работника. Индивидуальным предпринимателям без сотрудников положена субсидия в размере 21 500 рублей», – пояснила г-жа Сергунина.



Чтобы получить компенсацию, необходимо оставить заявку на веб-ресурсе Московского инновационного кластера 1–30 сентября, предоставив копию расчета по страховым взносам за II квартал текущего года. Размер выплачиваемой суммы обуславливается количеством застрахованных лиц за III месяц отчетного периода.