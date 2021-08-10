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Народные избранники задумались над отказом от понятия МРОТ

Сегодня в 13:13 Государство 0 136 Карина Мелова
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Николай Арефьев, первый заместитель главы комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, считает рациональным отказ от понятия МРОТ (минимальный размер оплаты труда) в Российской Федерации, обосновывая свое мнение тем, что при любых условиях заработная плата должна соответствовать размеру прожиточного минимума или превышать его.

«Надо отвязаться от минимальной оплаты труда. Такой оплаты труда быть не должно. Мы уже привыкли за 30 лет: минимальный размер оплаты труда, минимальные зарплаты. Надо уходить от этого. Такого нет нигде. Есть прожиточный минимум. Здесь достаточно его. А оплата труда в любом случае не должна быть ниже прожиточного минимума», – подчеркнул г-н Арефьев (ист.: Ura.ru). Политик убежден в негативном влиянии МРОТ на ряд административных взысканий и порядок налогообложения и призывает «отвязать» его от иных показателей.

Уточним, ныне МРОТ в РФ (12 792 рубля) больше ПМ (11 653 рубля). В 2022 г. минимальный размер оплаты труда в России увеличится до 13 617 рублей, то есть на 6,4 %, а ПМ – до 11 950 рублей (на 2,5 %).

11 августа народный избранник Ярослав Нилов объявил о планах представить на рассмотрение Государственной думы проект закона о поднятии МРОТ до 20 000 рублей.
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