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Выплаты пенсионерам: где, сколько и когда?

30 августа в 14:32 Государство 0 277 Карина Мелова
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В процессе рабочей встречи председателя правительства Михаила Мишустина с заместителями вице-премьер Татьяна Голикова известила, что разовые выплаты пенсионерам в размере 10 000 рублей и 15 000 рублей будут перечислены на банковские карточки адресатов 2 сентября (ист.: канал «Россия 24»). На указанные цели из бюджета направлено 454 миллиарда рублей.

Так, г-жа Голикова разъяснила: «Для граждан, кто получает пенсии на банковскую карту, выплата будет зачислена уже в четверг 2 сентября на банковскую карту получат выплату уже 30,7 миллиона человек». При этом гражданам пенсионного возраста, пенсию которым приносят на дом, выдадут на руки и выплату. Таких насчитывается 12,7 миллиона.

Выплаты по 10 000 рублей предназначены для тех, кто достиг пенсионного возраста, потерял кормильца или имеет инвалидность. Прежде на заседании «единороссов» политический лидер РФ Владимир Путин предложил выдать военным пенсионерам в среднем по 15 тысяч рублей. В общей сложности на пособие могут рассчитывать 43 миллиона россиян.
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