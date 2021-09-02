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В ГД задумались о назначении пособия для потерявших супругов пенсионеров

1 сентября в 14:10 Государство 0 340 Карина Мелова
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Народный избранник Иван Сухарев в письменном виде обратился к министру труда и социальной защиты Антону Котякову с инициативой на три года назначить потерявшим мужа (жену) пенсионерам выплаты, размер которых должен составить половину суммы пенсии умершего супруга. По мнению депутата, на фоне внушительной психологической нагрузки, вызванной потерей близкого человека, и всех бытовых проблем у оставшегося одиноким супруга значительно уменьшаются финансовые возможности. В связи с этим г-н Сухарев считает рациональным вышеописанным образом поддержать одиноких пенсионеров и помочь им привыкнуть к новым обстоятельствам. По его словам, закон позволяет овдовевшему лицу пенсионного возраста перейти на пенсию умершего супруга (ист.: Прайм).

Михаил Беляев, кандидат экономических наук, назвал инициативу гуманной и акцентировал внимание на необходимости поиска профильными ведомствами ресурсов для ее воплощения.

Кроме того, экономист призвал рассмотреть ситуацию с одинокими пенсионерами без семьи: «Как быть с одинокими пенсионерами, которые просто одиноки на данный момент? Вот где еще возникает вопрос, кроме ресурсного обеспечения, еще и чисто методологический. Те, кто жили когда-то вдвоем, потом один из них потерял своего спутника жизни и получает право на пособие, а если он сразу одинокий? Это вопрос».
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