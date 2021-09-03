На полях ВЭФ глава Минтруда уточнил сумму маткапитала в следующем году

На полях ВЭФ глава Минтруда Антон Котяков назвал сумму установленного на 2022 год материнского капитала. Так, родившие первенца семьи смогут рассчитывать на 503 000 рублей. Если родители не получали выплаты за первого ребенка, им полагается 665 000 рублей из бюджета за второго (ист.: ТАСС).



Министр сообщил: «В 2022 году размер материнского капитала на первого ребенка составит более 503 тыс. рублей, на второго ребенка, если родители не получали выплаты на первого, – более 665 тыс. рублей. Индексация размера материнского капитала предусмотрена на все три года - и на 2022, и на 2023 год, и на 2024».



Господдержка российских родителей в форме материнского капитала учреждена под эгидой нацпроекта «Демография». В 2007 г. такие выплаты начали назначать семьям, в которых появился на свет или был усыновлен второй или любой последующий ребенок, если ранее право на маткапитал не возникало (не оформлялось). 1 января прошлого года данная мера поддержки начала действовать и при рождении первого ребенка. Сертификат на маткапитал выдается в беззаявительном порядке. Напомним, сейчас на первого ребенка родители получают 483 800 рублей, на второго – 639 400 рублей.