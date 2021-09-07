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Памфилова: избирательная система РФ стала максимально прозрачной

Сегодня в 12:52 Государство 0 175 Карина Мелова
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Глава Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова акцентировала внимание на максимальной прозрачности предстоящих выборов в Государственную думу без возможности применения «каруселей».

В ходе беседы с сотрудником телеканала «Санкт-Петербург» 7 сентября председатель Центризбиркома провозгласила: «Прозрачными стали и технологии, и методы. Вы помните разговоры про «карусели»? А сейчас они невозможны! Нами сейчас вводится система тотального видеонаблюдения, несмотря на все истерики. И все вместе это привело к тому, что система стала одной из самых прозрачных в мире. Этого никто не оспорит и люди все это видят». Помимо прочего, г-жа Памфилова поведала о цифровизации, технологическом переоснащении и новой кадровой политике.

«Применяем цифровизацию раньше, чем в других системах и ведомствах. Например, QR-кодирование – зачем оно? А чтобы протоколы быстро вводить, сканируя их, и уже невозможно было что-то переписать или подделать. Да и скорость введения протоколов увеличилась в 10 раз. Благодаря этому результаты тут же появляются в онлайн-режиме. Не буду всего перечислять, но вот эта работа за все годы – с одной стороны, по технологическому переоснащению, с другой стороны, решение организационно-кадровых вопросов – привела к тому, что система стала беспрецедентно прозрачной», – пояснила Памфилова.

Выборы в ГД VIII созыва пройдут 17–19 сентября. Кроме того, на единый день голосования назначены прямые выборы глав 9 субъектов РФ (еще в 3 регионах высших админлиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
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