Невакцинированных пилотов «Аэрофлота» не допустили к полетам

Согласно сведениям, предоставленным Шереметьевским профсоюзом летного состава, некоторые пилоты, работающие на авиаперевозчика «Аэрофлот», могут в принудительном порядке прекратить трудовую деятельность из-за нежелания вакцинироваться (ист.: «Вести.Ру»).
Как известно, на данный момент уже вышел приказ о недопуске их к работе и прекращении начисления зарплаты. В тоже время не поставившие прививку сотрудники иных департаментов авиакомпании продолжают выполнять свои служебные обязанности. Профсоюз считает такую политику дискриминационной.
Под действие санкций попали 6 пилотов, которых вынудили уйти в неоплачиваемый бессрочный отпуск. По словам представителей «Аэрофлота», на первом месте для авиакомпании стоит эпидемиологическая безопасность.
Напомним, в начале лета посредством постановлений главных санитарных врачей столицы и Московской области власти приказали организациям отдельных отраслей в обязательном порядке вакцинировать 60 % своих сотрудников. По состоянию на 23 августа привиты 73 % работников компании «Аэрофлот».
По образованию я юрист и более чем 25 лет успешно практикую именно в этой области. Я не специалист по борьбе с эпидемией, в связи с чем, не считаю для себя правильным давать оценку характеру и виду принимаемых государством и столичным Правительством, в частности, мер борьбы с COVID-19.
Да, я согласен с «политикой руководства авиакомпании», поскольку администрация авиакомпании неукоснительно выполняла требования федерального законодательства, согласно которым руководители организаций в период эпидемии обязаны обеспечить проведение вакцинации работников, сотрудников от COVID-19 в сроки, установленные Главным государственным санитарным врачом по Москве.
Законно ли отстранение работника от работы в случае, если работник отказывается прививаться?
Да, законно.
Ст. 76 ТК РФ установлено что в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации работодатель обязан отстранить работника от работы.
В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 51 Федерального Закона № 52-ФЗ при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, к которым относится COVID-19, главный государственный санитарный врач субъекта Российской Федерации выносит постановление о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям, в котором определяет отдельные группы граждан, а также сферы услуг (перечень работ) с высоким риском заболевания инфекционными болезнями в условиях неблагополучной эпидемиологической ситуации.
Требование о проведении профилактических прививок в период эпиднеблагополучия распространяется только на группы граждан и сферы услуг (работ), указанные в постановлении Главного государственного врача по городу Москве.
Определены лица, которые в своей деятельности имеют высокий уровень эпидемиологических контактов и участвуют в цепочке передачи вирусов. К таким лицам относятся и работники транспорта общего пользования, под которым понимается общественный транспорт, включая коммерческую гражданскую авиацию, которая используется для воздушных перевозок пассажиров (см. ст. 103 Воздушного кодекса РФ).
При вынесении постановления Главным государственным врачом по городу Москве, граждане, отнесенные к группам населения, подлежащего обязательной вакцинации, могут отказаться от прививок, но в этом случае они должны быть отстранены от выполняемых работ на период эпиднеблагополучия.
Указанная позиция также была отражена в письме Роспотребнадзора от 01.03.2021 N 02/3835-2021-32, а именно: при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих (в том числе и новой коронавирусной инфекции), главные государственные санитарные врачи субъектов Российской Федерации и их заместители наделены полномочиями выносить мотивированные постановления о проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям (ст. 51 ФЗ N 52-ФЗ, ст. 10 ФЗ N 157-ФЗ). И только при наличии таких постановлений отказ от вакцинации по эпидемическим показаниям может повлечь отстранение граждан, не имеющих прививок, от работы.
В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не начисляется. Кроме того, время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том числе вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных ст. 76 ТК РФ, не включается в стаж, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск (ч. 2 ст. 121 ТК РФ).
Работодатель вправе предложить сотруднику перейти на удаленный режим работы, но этот вопрос должен решаться индивидуально, законом не предусмотрены такие гарантии работникам, отказавшимся от проведения профилактической прививки.
Указанные нормы полностью соответствуют правовым нормам Конституции Российской Федерации, в которой охраняются труд и здоровье людей (ст. 7), где каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 41), каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии (ст. 42).
Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (ч. 3 ст. 55).
Именно в данном случае, в случае борьбы с распространением коронавирусной инфекции, трудовые права и свободы работников были законно ограничены и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты здоровья всех граждан Российского государства.
Следовательно, не является «нарушением прав человека», отстранение от работы работника (сотрудника) выразившего отказ от проведения профилактической прививки от COVID-19 (иммунизации) при отсутствии медицинских противопоказаний.
Коронавирус ковид-19 является смертельно опасным вирусом, наряду с чумой, холерой и прочими смертельными вирусами.
Поэтому в обязанность каждого гражданина входит соблюдать право на жизнь других граждан, права и свободы человека являются высшей ценностью, и в приоритете над всеми остальными правами. Считаю, что требования "Аэрофлота" еще не достаточно жесткие, какими должны были бы быть. Пилот самолета является ответственным за жизни своих пассажиров и если он вдруг неожиданно умрет во время полета или почувствует себя плохо, а коронавирус не предупреждает о плохом самочувствии, то риск гибели целого самолета возрастает в разы. Более того, пилот перемещается по всему миру или по всей стране, перемещается внутри самолета, контактирует с составом, он может заразить весь самолет, если является носителем вируса. Я считаю, что сам отказ от вакцинации уже является признаком уровня морально-нравственного состояния пилота, и таких пилотов нельзя допускать до пилотной деятельности, не то что увольнять. Такие безответственные люди должны быть не просто уволены, а должны быть лишены права заниматься пилотной деятельностью.