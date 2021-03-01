Невакцинированных пилотов «Аэрофлота» не допустили к полетам

Согласно сведениям, предоставленным Шереметьевским профсоюзом летного состава, некоторые пилоты, работающие на авиаперевозчика «Аэрофлот», могут в принудительном порядке прекратить трудовую деятельность из-за нежелания вакцинироваться (ист.: «Вести.Ру»).



Как известно, на данный момент уже вышел приказ о недопуске их к работе и прекращении начисления зарплаты. В тоже время не поставившие прививку сотрудники иных департаментов авиакомпании продолжают выполнять свои служебные обязанности. Профсоюз считает такую политику дискриминационной.



Под действие санкций попали 6 пилотов, которых вынудили уйти в неоплачиваемый бессрочный отпуск. По словам представителей «Аэрофлота», на первом месте для авиакомпании стоит эпидемиологическая безопасность.



Напомним, в начале лета посредством постановлений главных санитарных врачей столицы и Московской области власти приказали организациям отдельных отраслей в обязательном порядке вакцинировать 60 % своих сотрудников. По состоянию на 23 августа привиты 73 % работников компании «Аэрофлот».