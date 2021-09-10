Главная > Государство

Злоумышленники обновили схемы кражи данных граждан с портала «Госуслуги»

9 сентября в 12:47 Государство 0 347 Карина Мелова
1 Изображение

Заместитель главы Сбербанка Станислав Кузнецов поделился с «РИА Новости» сведениями об очередной схеме обмана клиентов «Портала государственных и муниципальных услуг Российской Федерации», нацеленной на кражу персональных данных с этого ресурса. По его словам, злоумышленники в письменном виде обращаются к жертвам с просьбой заново пройти регистрацию на портале из-за технического сбоя и дают им ссылку на сайт-копию.

«Мошенники пишут потенциальным жертвам от имени госуслуг, что они были откреплены от поликлиники из-за технической ошибки. Злоумышленники подчеркивают, что в непростой эпидемиологической ситуации необходимо как можно скорее прикрепиться к медучреждению заново», – пояснил Станислав Кузнецов.

Совершившим оплошность и предоставившим информацию о себе мошенникам на поддельном сайте зампредседателя Сбербанка рекомендует как можно быстрее поменять пароль доступа к личному кабинету на портале госуслуг и уведомить службу технической поддержки сайта об обмане.

В середине лета социальные сети наполнили жалобы на участившиеся случаи взлома аккаунтов на «Госуслугах» и их использования для взятия микрозаймов в дальнейшем. Взломав профиль пользователя, злоумышленник меняет номер телефона и имейл с целью помешать владельцу аккаунта быстро вернуть к нему доступ.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Лукашенко отправился на встречу с Путиным

9 сентября в 13:48 Внешняя политика

QR-код вместо свидетельства о регистрации авто

9 сентября в 12:00 Транспорт

Сообщается уже о пяти погибших вследствие взрыва газа в многоэтажке в Ногинске

9 сентября в 11:23 Общество

Кремль отреагировал на назначение нового правительства Афганистана

8 сентября в 14:20 Внешняя политика
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Инвестирование: новый взгляд на старые вещи Миллер: «Северный поток – 2» заработает очень скоро Голикова назвала предполагаемый срок достижения коллективного иммунитета к Covid-19 в России На полях ВЭФ глава Минтруда уточнил сумму маткапитала в следующем году Лукашенко готов обсудить с президентом РФ вопросы нефтяного сектора

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2021

Сентябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Top.Mail.Ru