Злоумышленники обновили схемы кражи данных граждан с портала «Госуслуги»

Заместитель главы Сбербанка Станислав Кузнецов поделился с «РИА Новости» сведениями об очередной схеме обмана клиентов «Портала государственных и муниципальных услуг Российской Федерации», нацеленной на кражу персональных данных с этого ресурса. По его словам, злоумышленники в письменном виде обращаются к жертвам с просьбой заново пройти регистрацию на портале из-за технического сбоя и дают им ссылку на сайт-копию.



«Мошенники пишут потенциальным жертвам от имени госуслуг, что они были откреплены от поликлиники из-за технической ошибки. Злоумышленники подчеркивают, что в непростой эпидемиологической ситуации необходимо как можно скорее прикрепиться к медучреждению заново», – пояснил Станислав Кузнецов.



Совершившим оплошность и предоставившим информацию о себе мошенникам на поддельном сайте зампредседателя Сбербанка рекомендует как можно быстрее поменять пароль доступа к личному кабинету на портале госуслуг и уведомить службу технической поддержки сайта об обмане.



В середине лета социальные сети наполнили жалобы на участившиеся случаи взлома аккаунтов на «Госуслугах» и их использования для взятия микрозаймов в дальнейшем. Взломав профиль пользователя, злоумышленник меняет номер телефона и имейл с целью помешать владельцу аккаунта быстро вернуть к нему доступ.