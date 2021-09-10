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В ГД задумались об изменении отопительных норм

10 сентября в 12:26 Государство 0 278 Карина Мелова
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Народная избранница Елена Вторыгина предложила председателю правительства РФ рассмотреть инициативу об изменении норм по отоплению, которое она предлагает включать, если температура воздуха на протяжении 3 дней кряду не поднимается выше 10 градусов (ист.: «РИА Новости»). В Государственной думе был поднят этот вопрос вследствие взрыва бытового газа в многоквартирном доме в подмосковном Ногинске. Уточним, по нынешним правилам, отопительный сезон начинают, если температура воздуха 5 дней подряд не превышает 8 градусов.

Утром 8 сентября на третьем этаже жилого дома в Ногинске вследствие предполагаемой утечки случился взрыв бытового газа. Экстренные службы зафиксировали обрушение перекрытий второго, третьего и четвертого этажей, а также нарушение взрывной волной остекленения соседних зданий и повреждение припаркованных рядом автомобилей. Насчитывается 15 пострадавших и 7 погибших.

Предположительно, жильцы одной из квартир могли обогревать помещение газом, который они оставили включенным на ночь, что к утру привело к печальному исходу. «Во избежание повторения трагедии, произошедшей в Ногинске, прошу вас рассмотреть возможность увеличения предельной среднесуточной температуры для начала отопительного сезона с восьми до десяти градусов, а также сокращения сроков с пяти до трех дней», – воззвала г-жа Вторыгина.
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