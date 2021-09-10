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Путин дополнительно побеспокоился о сотрудниках силовых структур

13 сентября в 13:17 Государство 0 375 Карина Мелова
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Сегодня, 13 сентября, веб-ресурс Кремля обнародовал выданное по окончании II этапа XX съезда «единороссов», состоявшегося 24 августа текущего года, поручение политического лидера России Владимира Путина, в соответствии с которым из бюджета будут выделены средства на индексацию в 2022–2023 гг. заработных плат сотрудников военных и правоохранительных структур выше уровня инфляции.

«Правительству Российской Федерации при подготовке проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотреть бюджетные ассигнования на индексацию в 2022 и 2023 годах денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов выше уровня инфляции», – гласит документ.

Срок исполнения поручения – 1 октября.

Во время съезда В. Путин предложил индексировать снабжение военных выше инфляции в 2022–2023 гг. и пообещал разовую выплату в размере 15 000 рублей в этом году военнослужащим, курсантам, а также сотрудникам органов правопорядка.
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