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Красноярский край: задержаны члены террористической группы «Катиба ат-Таухид валь-Джихад»

Сегодня в 11:44 Государство 0 159 Карина Мелова
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Согласно уведомлению пресс-центра Управления ФСБ России по Красноярскому краю, сотрудники ведомства перехватили 2 членов террористической группы «Катиба ат-Таухид валь-Джихад» (исламистская организация, запрещенная в РФ).

В сообщении территориального отдела ФСБ идет речь о следующем: «В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий на территории Красноярского края пресечена деятельность сторонников террористической организации «Катиба ат-Таухид валь-Джихад».

Известно, что 2 граждан одного из государств Центрально-Азиатского региона занимались в Красноярске популяризацией террористических взглядов и привлечением местных жителей к деятельности представляемой ими группы. Применительно к этим лицам заведены уголовные дела по ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности») и по ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»). Оба злоумышленника взяты под стражу.
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