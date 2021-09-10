Красноярский край: задержаны члены террористической группы «Катиба ат-Таухид валь-Джихад»

Согласно уведомлению пресс-центра Управления ФСБ России по Красноярскому краю, сотрудники ведомства перехватили 2 членов террористической группы «Катиба ат-Таухид валь-Джихад» (исламистская организация, запрещенная в РФ).



В сообщении территориального отдела ФСБ идет речь о следующем: «В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий на территории Красноярского края пресечена деятельность сторонников террористической организации «Катиба ат-Таухид валь-Джихад».



Известно, что 2 граждан одного из государств Центрально-Азиатского региона занимались в Красноярске популяризацией террористических взглядов и привлечением местных жителей к деятельности представляемой ими группы. Применительно к этим лицам заведены уголовные дела по ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности») и по ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»). Оба злоумышленника взяты под стражу.