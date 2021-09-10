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В порядок назначения пособий на детей от трех до семи лет вносятся изменения

Сегодня в 13:14 Государство 0 140 Карина Мелова
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До конца 2021 г. Минтруд России обновит правила назначения выплат на детей в возрасте 3–7 лет и пособий родителям-одиночкам, возраст детей которых составляет от 8 до 17 лет (ист.: «РИА Новости»).

Согласно информации, предоставленной в учетной записи Instagram вышеназванного ведомства, в ходе начисления пособий берутся во внимание комплексный анализ нуждаемости и «правило нулевого дохода» (наличие у взрослых членов семьи заработка, в том числе зарплаты, стипендии, пенсии, дохода от предпринимательства и пр.) или его отсутствие по объективным жизненным причинам. Как заметили в Министерстве труда и социальной защиты, порой нехватка средств объясняется тяжелым течением беременности у будущей мамы, что препятствует поискам ею работы. В связи с этим отныне время от момента постановки на учет до родов будет считаться объективной причиной для отсутствия заработка.

Введение ежемесячных пособий на детей в возрасте 3–7 лет для малообеспеченных семей в прошлом году инициировал глава государства Владимир Путин. Со временем президент распорядился повысить адресность данной меры поддержки, что привело к начислению выплат в размере 50 %, 75 % и 100 % регионального прожиточного минимума на ребёнка.
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