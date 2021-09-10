Президент выбрал способ голосования онлайн

Как сообщает прессе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, политический лидер РФ Владимир Путин, который с14 сентября соблюдает режим самоизоляции вследствие выявления десятков случаев инфицирования коронавирусом лиц из его близкого окружения, принял решение отдать свой голос на выборах в Государственную думу в режиме онлайн.



«Президент будет голосовать на электронном голосовании. Как решит [когда], мы сразу вас проинформируем», – заявил г-н Песков. Ранее уведомлялось о такой возможности, поскольку глава государства прошел необходимую регистрацию в специально предназначенном для этого сервисе. При этом традиционная встреча Владимира Путина с членами «Единой России» после завершения процесса голосования не состоится.