Пенсионной реформе таки быть!

Кабинет министров Российской Федерации не принял законопроект КПРФ, предусматривающий возвращение с 1 января следующего года ранее установленных значений пенсионного возраста (ист.: ТАСС со ссылкой на заключение правительства).



«Законопроектом предлагается внести в федеральный закон «О страховых пенсиях» изменения, направленные на возврат значений возраста, с которых возникает право на страховую пенсию (в том числе назначаемую досрочно) к прежним показателям – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин», – разъясняется в тексте решения кабмина. Российское правительство проект закона не одобрило.



Уточним, инициаторами отмены пенсионной реформы стали 17 августа члены фракции КПРФ, возглавляемой Геннадием Зюгановым, а также сенатор Василий Иконников. По словам представителей правительства, пояснительная записка к документу не содержит веских оснований для возвращения прежнего возраста выхода на пенсию, при этом поданные на рассмотрение исправления не отвечают концепции закона об изменении пенсионной системы в РФ (2018 г.), призванного повысить уровень пенсионного обеспечения граждан на фоне адаптации пенсионной системы к новым демографическим условиям, а также в длительной перспективе поднять уровень доходов теперешних и будущих пенсионеров, в том числе за счет ежегодной индексации пенсионных выплат выше показателя инфляции.



По оценкам КПРФ, воплощение проекта в 2022 г. потребует затрат в размере около 604,5 миллиарда рублей. Заключение правительства гласит: «При этом законопроект в нарушение статьи 83 Бюджетного кодекса РФ не содержит норм, определяющих источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств, которые возникнут в связи с реализацией закона в случае его принятия».