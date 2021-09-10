Обновления в правилах выдачи детских пособий гражданам РФ

Отныне ежемесячные пособия, начисляемые малоимущим семьям вследствие рождения (усыновления) первого или второго ребенка, с 1 октября можно будет получить исключительно на карту «Мир». Кроме того, предлагается вариант выдачи данных средств наличными или их перевода на обычный счет, за которым не закреплена карта (ист.: РИА Новости).



Как видим, нововведения коснутся лишь получателей выплат на карты международных платежных систем. Для тех же, кому начисляются пособия на счет по вкладу (сберкнижку), номинальный счет или передаются по почте, ничего не изменится.



Прежде в Министерстве труда и социальной защиты РФ уведомляли о необходимости оформления карты «Мир» для получения ежемесячных выплат беременным, рано поставленным на учет, пособий по беременности и родам, по уходу за ребенком, ежемесячных выплат на второго, третьего и следующих детей, ежемесячных выплат на детей 3–7 лет, ежемесячных выплат для неполных семей, в которых есть дети 8–17 лет, пенсий и прочих выплат от Пенсионного фонда и пособий по безработице.



В ведомстве уточнили, что на почте не выдаются пособия по беременности и одиноким родителям, воспитывающим детей в возрасте 8–17 лет, при этом разовые выплаты на детей школьного возраста могут быть переправлены на карту любой платежной системы.