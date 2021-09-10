Главная > Государство

Обновления в правилах выдачи детских пособий гражданам РФ

27 сентября в 12:45 Государство 0 497 Карина Мелова
1 Изображение

Отныне ежемесячные пособия, начисляемые малоимущим семьям вследствие рождения (усыновления) первого или второго ребенка, с 1 октября можно будет получить исключительно на карту «Мир». Кроме того, предлагается вариант выдачи данных средств наличными или их перевода на обычный счет, за которым не закреплена карта (ист.: РИА Новости).

Как видим, нововведения коснутся лишь получателей выплат на карты международных платежных систем. Для тех же, кому начисляются пособия на счет по вкладу (сберкнижку), номинальный счет или передаются по почте, ничего не изменится.

Прежде в Министерстве труда и социальной защиты РФ уведомляли о необходимости оформления карты «Мир» для получения ежемесячных выплат беременным, рано поставленным на учет, пособий по беременности и родам, по уходу за ребенком, ежемесячных выплат на второго, третьего и следующих детей, ежемесячных выплат на детей 3–7 лет, ежемесячных выплат для неполных семей, в которых есть дети 8–17 лет, пенсий и прочих выплат от Пенсионного фонда и пособий по безработице.

В ведомстве уточнили, что на почте не выдаются пособия по беременности и одиноким родителям, воспитывающим детей в возрасте 8–17 лет, при этом разовые выплаты на детей школьного возраста могут быть переправлены на карту любой платежной системы.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

В ГД задумались о запрете для водителей с неснятой судимостью работать в службах такси

28 сентября в 14:26 Транспорт

СП предвидит возможность возникновения «пузыря» на рынке жилищного кредитования

28 сентября в 13:27 Ипотека

Существует вариант проекта нового основного закона Белоруссии

28 сентября в 12:41 Политика

Глава миссии ООН в Афганистане раскрыла отношение ведомства к направленным против страны санкциям

28 сентября в 12:02 Внешняя политика
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Пенсионной реформе таки быть! «Газпром» практически бьет рекорды Обновления в правилах выдачи детских пособий гражданам РФ В России готовятся к испытаниям новой вакцины от коронавируса Глава миссии ООН в Афганистане раскрыла отношение ведомства к направленным против страны санкциям

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2021

Сентябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Top.Mail.Ru