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Члены правительства не согласились отчитываться за приобретение предметов роскоши

29 сентября в 12:15 Государство 0 366 Карина Мелова
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Как свидетельствует официальный отзыв правительства, обнародованный в думской электронной базе данных, кабмин РФ не принял проект закона, выдвигающий к должностным лицам требование объяснять приобретение ими предметов роскоши, цена которых выше их дохода.

Автор документа Валерий Рашкин, представляющий КПРФ, предлагает обязать чиновников отчитываться о каждом случае покупки предметов роскоши, искусства, включая произведенные с применением драгоценных металлов и камней, антиквариата, при условии, что общая сумма подобных сделок больше совокупного заработка. На данном этапе к таким покупкам относятся следующие: приобретение недвижимого имущества и земельных участков, акций, транспорта и электронные средства. В то же время документ предписывает уменьшение с 3 до 2 лет периода подсчета суммарного дохода чиновника и его супруги или супруга, принимаемого во внимание при мониторинге их трат.

Согласно отзыву кабмина на законопроект, документ четко не определяет понятие «предмет роскоши» и порядок подтверждения права собственности, что вызовет трудности в правоприменительной практике.
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