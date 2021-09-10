В столице РФ назначат дополнительные выплаты задействованным в вакцинации медикам

В соответствии с уведомлением пресс-центра градоначальника и правительства Москвы, медработники, задействованные в вакцинации от COVID-19, будут получать дополнительные выплаты.



Так, сообщение гласит: «Правительство Москвы приняло решение о введении выплат стимулирующего характера работникам медицинских организаций, обеспечившим привлечение граждан к вакцинации (ревакцинации) от COVID-19 сверх установленных плановых заданий. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин».



Известно, что сумма выплат будет равна 200 рублям за каждого вакцинированного в возрасте 18–60 лет и 400 рублям за каждого вакцинированного старше 60 лет. Согласно обнародованному документу, указанные средства будут выдаваться с 1 сентября по 31 декабря текущего года.



«Введение стимулирующих выплат поможет ускорить вакцинацию (ревакцинацию) населения города, прежде всего наиболее уязвимой к инфекции старшей возрастной группы», – комментирует представитель пресс-службы.