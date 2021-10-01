Обновлен порядок выезда несовершеннолетних лиц за границу

По словам руководителя Главного управления по вопросам миграции Валентины Казаковой, Министерство внутренних дел разработало изменения в законодательство, описывающее порядок выезда несовершеннолетних за рубеж. Как поясняет госпожа Казакова, при наличии поданного одним из родителей заявления выезд ребенка за границу может быть ограничен, однако это следует оформить на нормативном уровне (ист.: РИА Новости).



«Если гражданин заявляет о том, что он не разрешает выезжать с другим родителем, сам родитель сможет выезжать с этим ребенком для того, чтобы можно было и отдохнуть, и полечиться, и так далее. Если же все-таки какие-то вопросы будут возникать, то это будет все решаться в судебном порядке. Но такие изменения действительно есть», – сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции.



Напомним, в июле в РФ вступил в силу закон, которым облегчается порядок выезда несовершеннолетних лиц за границу. Отныне ребенку, путешествующему без сопровождения, необходимо предъявить заверенное нотариусом согласие лишь одного из родителей, а не отца и матери, как прежде.



Также кто-либо из родителей, усыновителей или опекунов имеет право запретить выезд ребенка в определенную страну или во все государства на некоторый срок. Это не относится к путешествиям с родителем, подавшим заявление о несогласии.