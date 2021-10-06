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ФСБ успешно продолжает борьбу с терроризмом в России

4 октября в 11:28 Государство 0 560 Карина Мелова
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Благодаря оперативным действиям Федеральной службы безопасности в Подмосковье прекращена деятельность отделения запрещенной в РФ международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (ист.: ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ России). Сообщается о взятии под стражу 2 лидеров и 6 членов ячейки.

В частности, уведомление Центра общественных связей гласит: «Федеральной службой безопасности во взаимодействии с подразделениями МВД и Росгвардии в Москве и Московской области пресечена деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России решением Верховного суда РФ в 2003 году). Задержаны два главаря и шесть ее активных участников».

По данным сотрудников ФСБ, задержанные «осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти». Они тайно пропагандировали в МО террористическую идеологию, о чем свидетельствуют обнаруженные у них материалы «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» соответствующего содержания, электронные запоминающие устройства, средства связи. Заведено уголовное дело.
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