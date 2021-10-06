Матвиенко: РФ способна выполнять все социальные обязательства перед населением

В ходе парламентских слушаний в палате СФ на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов» спикер Валентина Матвиенко выразила уверенность в том, что РФ вполне способна обеспечить выполнение социальных обязательств перед гражданами, а также реализовать увеличение доходов и общего качества жизни населения.



По мнению г-жи Матвиенко, сегодня можно говорить о достижении экономикой страны допандемийного уровня. В Минэкономразвития же по итогам года предвидят увеличение ВВП около 4 процентов.



«О существенном улучшении делового климата свидетельствует быстрый рост инвестиций. Выполнена поставленная президентом РФ задача по возвращению уровня занятости к допандемийным показателям. Это значит, что у нас есть все возможности для выполнения социальных обязательств перед гражданами, повышения доходов и в целом качества жизни людей», – сказала спикер СФ. В этом она видит главную задачу всей госполитики Российской Федерации.



Валентина Матвиенко упомянула слова В. Путина о необходимости в полном объеме использовать «потенциал федерального бюджета как бюджета развития» и поддержала мысль президента России (ист.: Парламентская газета).