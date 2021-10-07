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Президент России отмечает День рождения

Сегодня в 12:12 Государство 0 215 Карина Мелова
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Сегодня, 7 октября Владимир Владимирович Путин встречает свой семнадцатый день рождения в качестве президента Российской Федерации. Главе государства исполняется 69 лет.

Как сообщает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Владимир Владимирович планирует соблюсти рабочие моменты и провести вечер со своими родными и близкими людьми. Имевшая место незадолго до настоящего момента самоизоляция политического лидера, начавшаяся 14 сентября вследствие выявления в его близком окружении случаев Covid-19 и завершившаяся 29 сентября, не внесет коррективы в его планы.

Уведомляется, что в 2019 году день рождения президента прошел с теми же гостями. В 2017 и 2018 годах этот праздник посещал экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. В 2013 году гостем Путина был председатель КНР Си Цзиньпин (единственный из действующих политических лидеров мира, с кем глава России отмечал день рождения).
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