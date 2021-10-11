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В РФ задумались о привлечении нетрезвых водителей к уголовной ответственности

12 октября в 12:54 Государство 0 315 Карина Мелова
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Ссылаясь на протокол заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, «Ъ» уведомляет о данном вице-премьером России Маратом Хуснуллиным распоряжении, согласно которому ведомства должны до 1 ноября подготовить предложения по введению уголовной ответственности для лиц, садящихся за руль в нетрезвом виде.

По словам политика, в 88 % случаев с летальным исходом у виновников ДТП выявляют свыше 1 промилле алкоголя в крови. «Садясь за руль в таком состоянии, человек создает угрозу для жизни участников движения, поэтому мною дано поручение рассмотреть возможность ужесточения мер ответственности, вплоть до уголовного наказания», – сообщил Хуснуллин, добавив, что смертность на дорогах с участием нетрезвых водителей сократилась, однако в меньшей мере, чем смертность в не связанных с принятием алкоголя авариях.

В соответствии с выданным поручением, МВД, Ростехнадзор, Росгвардия, Росавиация и Государственная инспекция маломерных судов МЧС обязаны разработать единый порядок прекращения или ограничения прав нетрезвого водителя на управление всеми видами транспорта (колесного, самоходного, водного, авиационного и железнодорожного). Совместно с Минздравом МВД должно проработать постановку на учет в наркодиспансеры лишенных прав за нетрезвое вождение в обязательном порядке. Кроме того, ожидается, что повторно уличенных за рулем в нетрезвом виде будут пожизненно лишать прав.
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