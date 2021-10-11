Главная > Государство

Максимальная сумма выплат по уходу за ребенком в следующем году увеличится

Сегодня в 13:03 Государство 0 183 Карина Мелова
1 Изображение

Согласно обнародованному 18 октября документу Счетной палаты «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2022 год и на плановый период 2023–2024 годов», 1 февраля следующего года наименьший размер выплат по уходу за первым ребенком увеличится до 7493 рублей (на 5,8 %), наибольший – до 31 282 рублей. При этом расходы на ежемесячные пособия по уходу за детьми в возрасте до полутора лет составят 169 с половиной миллиардов рублей.

Напомним, сейчас размер минимальных выплат достигает 7083 рубля, максимальных – 29 600 рублей.

Помимо прочего, 1 февраля пройдет индексация разовой выплаты при рождении ребенка на 5,8 процента (до 19 981 рубля). Сейчас размер такого пособия равен 18 886 рублям. Ожидается, что после индексации расходы на единовременные пособия при появлении на свет ребенка достигнут 19,8 миллиарда рублей.

Также до 132,8 миллиарда рублей вырастут в следующем году расходы на пособия по беременности и родам, которые будут варьироваться в диапазоне от 58 878 до 340 795 рублей.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

В РФ начал действовать обновленный порядок газификации участков земли

Сегодня в 13:57 Жилая недвижимость

«Северный поток – 2» начали заполнять техническим газом

Сегодня в 12:23 Экономика

Опять стрельба в учебном заведении

Сегодня в 11:31 Общество

Сегодня в РФ стартовала очередная перепись населения

15 октября в 14:13 Общество
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Володин – новый спикер ГД В рознице подсолнечное масло не подорожает Украина ждет, когда Москва засвидетельствует свою готовность участвовать во встрече глав МИД нормандской четверки РФ приняла участие в виртуальных переговорах с ЕС по вопросу обоюдного признания сертификатов о вакцинации Подарочный набор или 10 000 рублей?

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2021

Октябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Top.Mail.Ru