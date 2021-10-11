Максимальная сумма выплат по уходу за ребенком в следующем году увеличится

Согласно обнародованному 18 октября документу Счетной палаты «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2022 год и на плановый период 2023–2024 годов», 1 февраля следующего года наименьший размер выплат по уходу за первым ребенком увеличится до 7493 рублей (на 5,8 %), наибольший – до 31 282 рублей. При этом расходы на ежемесячные пособия по уходу за детьми в возрасте до полутора лет составят 169 с половиной миллиардов рублей.



Напомним, сейчас размер минимальных выплат достигает 7083 рубля, максимальных – 29 600 рублей.



Помимо прочего, 1 февраля пройдет индексация разовой выплаты при рождении ребенка на 5,8 процента (до 19 981 рубля). Сейчас размер такого пособия равен 18 886 рублям. Ожидается, что после индексации расходы на единовременные пособия при появлении на свет ребенка достигнут 19,8 миллиарда рублей.



Также до 132,8 миллиарда рублей вырастут в следующем году расходы на пособия по беременности и родам, которые будут варьироваться в диапазоне от 58 878 до 340 795 рублей.