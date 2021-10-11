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Правительство выделило еще свыше 34 миллиардов рублей на выплаты на детей

19 октября в 12:24 Государство 0 228 Карина Мелова
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Согласно датируемому 19 октября уведомлению пресс-службы Кабинета министров РФ, глава правительства Михаил Мишустин распорядился направить еще 28,3 миллиарда рублей на поддержку семей с детьми в возрасте 3–7 лет и еще 5,9 миллиарда рублей семьям, в которых воспитываются 3 и более детей.

Известно, что в 2021 году на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет уже выделено 276 миллиардов рублей. В частности, сообщение гласит: «Речь идет о ежемесячной выплате, размер которой зависит от среднедушевого дохода семьи и может составлять от 50 до 100% регионального прожиточного минимума ребенка. Сейчас такими выплатами обеспечено не менее 2,7 млн детей».

В то же время свыше 59 миллиардов рублей из федерального бюджета РФ пойдет на выплаты семьям с 3 и более детьми, имеющим право на отдельные ежемесячные пособия до момента достижения ребенком трехлетнего возраста. Согласно обнародованному уведомлению, на данном этапе такие выплаты выдаются более чем 620 000 многодетных семей, при этом дополнительные средства из резервного фонда позволят обеспечить выплатами дополнительно 48 000 детей в таких семьях.

Вопрос оказания помощи семьям с детьми был поднят премьер-министром 14 октября на заседании правительства как один из приоритетных (ист.: ТАСС).
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