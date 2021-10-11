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Президент РФ намерен принять участие в крупноформатной ежегодной пресс-конференции

21 октября в 12:29 Государство 0 443 Карина Мелова
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Согласно информации, предоставленной официальным представителем Кремля Дмитрием Песковым, политический лидер России намерен принять участие в ежегодной крупноформатной пресс-конференции, формат которой в текущем году будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране (ист.: ТАСС).

Подобные встречи главы государства с представителями СМИ проводятся с 2001 г., за исключением 2008–2012 гг., когда Владимир Путин выполнял обязанности премьер-министра.

Наиболее краткой (1 час 35 минут) была первая пресс-конференция в 2001 г., наиболее длительной (4 часа 40 минут) – в 2008 г.

Аккредитацию для участия в первой пресс-конференции с президентом прошли более 500 сотрудников СМИ. В дальнейшем количество участников этого мероприятия постоянно увеличивалось. В декабре прошлого года в условиях пандемии коронавируса традиционная встреча прошла в очно-заочном формате, при этом вопросы главе государства имели возможность задать не только журналисты, но и прочие граждане России.
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