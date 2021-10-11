Главная > Государство

Второй энергоблок на Ростовской АЭС прекратил работу

21 октября в 13:33 Государство 0 395 Карина Мелова
1 Изображение

В СМИ поступили сведения об отключении второго энергоблока Ростовской атомной электростанции вследствие выявления утечки пара. По данным управления информации и общественных связей станции, нарушений безопасной эксплуатации и пострадавших нет, радиационный фон остается в норме.

В частности, источник сообщил: «Второй энергоблок по согласованной в установленном порядке заявке отключен от сети для проведения регламентных работ на тепломеханическом оборудовании. Нарушения пределов и условий безопасной эксплуатации не зафиксировано».

В соответствии с информацией, опубликованной в Telegram-канале Росэнергоатома 19 сентября, второй энергоблок Ростовской АЭС подключен к сети по окончании планово-предупредительных ремонтных работ. На тот момент блок пребывал на номинальном уровне мощности. Также уведомляется о выполненном капитальном ремонте реакторной установки и ее главного оборудования, 3 систем безопасности, цилиндра низкого давления турбоагрегата, турбогенератора и основного оборудования турбинного отделения.
По материалам ТАСС, «Интерфакс» и «РИА Новости»
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

НАТО учреждает фонд развития военных технологий

Сегодня в 12:30 Внешняя политика

В Ставропольском крае задержан готовивший теракт член ИГ

Сегодня в 11:33 Общество

Темпы безработицы в России снижаются

21 октября в 14:32 Рынок труда

Учащиеся российских школ будут отдыхать с 30 октября по 7 ноября

21 октября в 12:50 Образование
Самое читаемое Самое обсуждаемое

«Северный поток – 2» начали заполнять техническим газом Лавров уверен в намерениях Запада помешать стабильному внутреннему развитию РФ Сегодня в РФ стартовала очередная перепись населения В РФ начал действовать обновленный порядок газификации участков земли Максимальная сумма выплат по уходу за ребенком в следующем году увеличится

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2021

Октябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Top.Mail.Ru