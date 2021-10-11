Второй энергоблок на Ростовской АЭС прекратил работу

В СМИ поступили сведения об отключении второго энергоблока Ростовской атомной электростанции вследствие выявления утечки пара. По данным управления информации и общественных связей станции, нарушений безопасной эксплуатации и пострадавших нет, радиационный фон остается в норме.



В частности, источник сообщил: «Второй энергоблок по согласованной в установленном порядке заявке отключен от сети для проведения регламентных работ на тепломеханическом оборудовании. Нарушения пределов и условий безопасной эксплуатации не зафиксировано».



В соответствии с информацией, опубликованной в Telegram-канале Росэнергоатома 19 сентября, второй энергоблок Ростовской АЭС подключен к сети по окончании планово-предупредительных ремонтных работ. На тот момент блок пребывал на номинальном уровне мощности. Также уведомляется о выполненном капитальном ремонте реакторной установки и ее главного оборудования, 3 систем безопасности, цилиндра низкого давления турбоагрегата, турбогенератора и основного оборудования турбинного отделения.

По материалам ТАСС, «Интерфакс» и «РИА Новости»