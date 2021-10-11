Три грубых нарушения правил дорожного движения могут привести к изъятию прав

Как пояснили в пресс-службе Министерства юстиции РФ, в соответствии с проектом обновленного Кодекса об административных правонарушениях, за повторяющееся грубое нарушение правил дорожного движения можно будет лишиться прав сроком на 1–1,5 года.



Так, со ссылкой на ведомство ТАСС сообщает: «В проект нового КоАП включен состав административного правонарушения, предполагающий лишение водителей права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет за систематическое совершение наиболее серьезных нарушений правил дорожного движения (три и более раза в течение одного года)».



По данным Минюста, новая версия кодекса не предполагает поднятия размеров административных взысканий за несоблюдение ПДД, однако это не относится к нетрезвому вождению при присутствии в авто ребенка в возрасте младше 16 лет. Штраф вырастет до 50 тысяч рублей, при этом срок лишения прав достигнет 2–3 лет.



Уточним, вышеупомянутая редакция Кодекса об административных правонарушениях является третьей за последние 2 года. Первые две редакции не нашли поддержки в деловой среде и среди народных избранников и не были изучены Госдумой. Последний вариант КоАП менее «жесткий».