Объявлен приговор по первому делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

В Заводском районном суде г. Кемерово оглашен приговор фигурантам первого дела о возгорании в ТРЦ «Зимняя вишня» 25 марта 2018 г., вследствие которого 60 человек (из них 37 детей) погибли и 147 человек пострадали (ист.: ТАСС).



Судом принято решение отправить в места лишения свободы всех обвиняемых. Так, в прошлом генеральный директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», основной владелец торгового центра, Юлия Богданова, приговорена к 14 годам колонии общего режима, будучи признанной виновной в оказании не соответствующих требованиям безопасности услуг (ст. 238 УК РФ) и несоблюдении требований пожарной безопасности, что повлекло за собой гибель людей (ст. 219 УК РФ). При этом были приняты во внимание следующие смягчающие обстоятельства: наличие у подсудимой несовершеннолетнего ребенка, состояние здоровья, частичное признание вины и компенсация ущерба восемнадцати потерпевшим. В данный момент женщина пребывает под арестом.



Технический директор ОАО «ККК» Георгий Соболев получил наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком на 11 лет. Генеральный директор основного арендатора «Зимней вишни» Надежда Судденок приговорена к 13,5 года колонии, охранник торгово-развлекательного центра Сергей Антюшин – к 8 годам в заключении. Кроме того, глава компании «Системный интегратор», занимавшейся обслуживанием системы противопожарной безопасности в ТРЦ, Игорь Полозиненко получил срок 6 с половиной лет, инженер компании Александр Никитин – 5 с половиной лет, пожарные Сергей Генин и Андрей Бурсин – 5 и 6 лет соответственно.