Летом в России начнут оформлять электронные дубликаты документов

Согласно опубликованному сегодня, 29 октября, на официальном правительственном ресурсе уведомлению, 1 июля 2022 г. в РФ начнут оформлять электронные дубликаты документов, список которых уже одобрил кабинет министров.



В частности, сообщение гласит: «С 1 июля 2022 года в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг можно будет оформить электронные дубликаты бумажных документов. Перечень таких документов и порядок их оформления своим постановлением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин».



Список содержит 19 документов, в том числе удостоверения и документы, необходимые для получения соцподдержки, военный билет, справка о доходах, медицинские справки, свидетельство об усыновлении, судебные решения, документы об образовании и квалификации (и нотариально заверенные их переводы на русский язык), свидетельства ЗАГС и документы об инвалидности.



Для получения дубликатов необходимо отсканировать и заверить документ электронной цифровой подписью. Вскорости дубликат отобразится в личном кабинете на портале «Госуслуги», где он будет храниться бессрочно.



Ранее в СМИ появилась информация о планах развернуть в столице в конце текущего года пилотный проект по выдаче удостоверений личности в электронном виде. Как ожидается, паспорт с электронным носителем по собственному желанию смогут получить россияне в возрасте 14 лет и старше.