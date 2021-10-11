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Летом в России начнут оформлять электронные дубликаты документов

Сегодня в 13:43 Государство 0 178 Карина Мелова
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Согласно опубликованному сегодня, 29 октября, на официальном правительственном ресурсе уведомлению, 1 июля 2022 г. в РФ начнут оформлять электронные дубликаты документов, список которых уже одобрил кабинет министров.

В частности, сообщение гласит: «С 1 июля 2022 года в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг можно будет оформить электронные дубликаты бумажных документов. Перечень таких документов и порядок их оформления своим постановлением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин».

Список содержит 19 документов, в том числе удостоверения и документы, необходимые для получения соцподдержки, военный билет, справка о доходах, медицинские справки, свидетельство об усыновлении, судебные решения, документы об образовании и квалификации (и нотариально заверенные их переводы на русский язык), свидетельства ЗАГС и документы об инвалидности.

Для получения дубликатов необходимо отсканировать и заверить документ электронной цифровой подписью. Вскорости дубликат отобразится в личном кабинете на портале «Госуслуги», где он будет храниться бессрочно.

Ранее в СМИ появилась информация о планах развернуть в столице в конце текущего года пилотный проект по выдаче удостоверений личности в электронном виде. Как ожидается, паспорт с электронным носителем по собственному желанию смогут получить россияне в возрасте 14 лет и старше.
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