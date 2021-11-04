Правительство расширило круг граждан, которые могут получить маткапитал

Кабинет министров представил на рассмотрение ГД проект закона, в соответствии с которым на материнский капитал смогут рассчитывать отцы, воспитывающие детей в одиночку после смерти их матери, не являвшейся гражданкой Российской Федерации. С документом можно ознакомиться в электронной базе Государственной думы.



Документ гласит: «(Право на маткапитал возникает у) мужчин, воспитывающих второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 г., и являющихся их отцами (усыновителями), в случае смерти женщины, не являющейся гражданкой Российской Федерации, родившей указанных детей, либо объявления ее умершей». Кроме того, существует возможность начисления материнского капитала мужчинам при появлении на свет первого ребенка после 1 января 2020 г. В случае смерти, объявления умершим или лишения родительских прав отца, право на маткапитал получают дети в равных частях.



Согласно предоставленным ПФР сведениям, маткапитал не смогли получить 135 отцов-одиночек, занимающихся воспитанием детей от своих умерших жен-гражданок иных государств (ист.: финансово-экономическое обоснование законопроекта).



Средневзвешенная сумма начислений зависит от очередности рождения детей в 2021 году и превышает 535 000 рублей. При этом объем возникающих обязательств государства составляет 72,3 миллиона рублей.