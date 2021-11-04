Коммунальные услуги подорожают в следующем году

Кабмин определился с масштабом поднятия цен на коммунальные услуги в следующем году (ист.: «Российская газета»). Тарифы увеличатся 1 июля 2022 года.



В частности, больше всего стоимость услуг ЖКХ вырастет в Чечне (на 6,5 %), Санкт-Петербурге (на 6,3 %), Татарстане, Крыму, Севастополе (на 6,2 %), Москве, Дагестане, Якутии (на 6 %).



Меньше всего ХКУ подорожают в Свердловской области (на 2,9 %), Республике Марий Эл (на 3,2 %) и на Чукотке (на 3,3 %).



Несколько субъектов РФ ожидает подорожание жилищно-коммунальных услуг усредненно на 3,4 %. К таковым относятся Чувашия, Удмуртия, Алтай, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округи, Ставропольский край, Ленинградская, Владимирская, Костромская, Вологодская, Пензенская, Тверская, Ульяновская, Тюменская, Калининградская, Ивановская, Челябинская и Калужская области. В иных регионах населению придется платить на 3,7–5,4 % больше, чем прежде.



В частности, в 2022 году поднимутся тарифы на подачу холодной и горячей воды, отопление, электроэнергию, газ, а также вывоз мусора.



При этом отдельные платежи, такие как плата за содержание и ремонт жилья, домофон, телевидение, радио, взносы на капитальный ремонт, не ограничиваются предельными индексами и не зависят от единой даты повышения тарифов.