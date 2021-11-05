Президент России согласился выплатить по 50 тысяч рублей участникам обороны Севастополя в годы ВОВ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выступил с инициативой, предполагающей выплатить по 50 тысяч рублей участникам обороны города в годы ВОВ. Глава государства с этой идеей согласился: «Хорошо, сделаем» (ист.: «РИА Новости»).



В частности, губернатор призвал ввести очередную меру поддержки для севастопольцев, прошедших через 250 дней обороны города (с 30 октября 1941 г. по 4 июля 1942 г.) в Великую отечественную войну.



Кроме того, в процессе беседы с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым 17 сентября политический лидер РФ Владимир Путин сказал, что считает рациональным решение выдать людям, пережившим блокаду Ленинграда, длившуюся с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г., и защищавшим город по 50 тысяч рублей накануне годовщины запуска «Дороги жизни». Предположительно, за весь период блокады погибло от 600 тысяч до полутора миллионов человек. По словам председателя правительства Михаила Мишустина, выделенная на это сумма 4 миллиарда рублей будет перечислена к концу текущего месяца.