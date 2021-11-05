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Теперь ИНН можно получить на портале «Госуслуги»

Сегодня в 15:43 Государство 0 158 Карина Мелова
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Согласно обнародованному 5 ноября правительственным веб-ресурсом уведомлению, кабинет министров РФ утвердил и постановил представить на рассмотрение нижней палаты парламента проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих возможность получения гражданами идентификационного номера налогоплательщика в электронном формате на портале «Госуслуги».

Так, в перечне принятых на заседании кабмина 3 ноября решений сказано: «Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в статью 84 части первой Налогового кодекса Российской Федерации» и внести его в Государственную думу в установленном порядке».

Во время своего выступления председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что продолжается работа над пополнением списка услуг, предоставляемых в электронном варианте, что существенно упрощает порядок выполнения многих формальных процедур, включая выдачу требуемых справок и документов. При этом гражданам, в том числе трудовым мигрантам из иных государств) не приходится лично приходить в ведомства и учреждения в период пандемии коронавируса (ист.: ТАСС).
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