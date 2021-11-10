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В РФ разработают универсальную платформу в соцсфере

8 ноября в 15:22 Государство 0 530 Карина Мелова
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Правительственный веб-ресурс обнародовал стенограмму встречи председателя правительства с заместителями, на которой Михаил Мишустин анонсировал создание Единой цифровой платформы в соцсфере для предоставления населению возможности без задержек получать назначенные меры поддержки.

Премьер-министр пояснил: «Для этого в ближайшие десять лет предстоит реализовать четыре проекта. Прежде всего – создать Единую централизованную цифровую платформу в социальной сфере. Она поможет оперативно и просто предоставлять людям положенные им меры поддержки в зависимости от жизненной ситуации. С использованием принципов социального казначейства». По словам Мишустина, отпадет потребность в документах на бумаге и справках. При этом по истечении 3 лет большинство граждан смогут получать помощь автоматически либо по заявлению.

Помимо прочего, планируется открытие контакт-центра, в который люди смогут обратиться с вопросами касательно различных выплат, пособий и соцзащиты. В процессе реализации проекта «Электронный кадровый документооборот» документы, регулирующие трудовые отношения, будут трансформированы в электронный формат. В то же время услугами госслужбы занятости можно будет воспользоваться на портале «Работа в России».
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