Право на маткапитал получат отцы детей от суррогатных матерей

По инициативе Министерства труда и социальной защиты комиссия правительства по законопроектной деятельности утвердила поправки к закону «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (ист.: «Коммерсантъ»). Кабинет министров готов внести законопроект в ГД.



Нововведения дают отцам детей от суррогатных матерей право на получение маткапитала. На выплаты могут рассчитывать отцы второго, третьего и последующих детей, рожденных для них после 1 января 2007 г., и первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 г. при этом мужчина должен состоять в браке и воспитывать детей вместе с усыновившей их супругой.



Согласно проекту закона, в случае смерти либо лишения родительских прав отца выплаты имеет право получить супруга. В случае ее смерти или потери родительских прав маткапитал смогут получить несовершеннолетние дети либо дети, достигшие совершеннолетия и очно учащиеся в образовательной организации, до окончания учебы (максимум до 23 лет).



Напомним, в данный момент такую финансовую поддержку от государства вправе получить лишь женщины, воспитывающие детей, появившихся на свет при помощи вспомогательных репродуктивных технологий, и внесенные в свидетельство о рождении в качестве матери ребенка (ист.: Banki.ru).