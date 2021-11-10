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Право на маткапитал получат отцы детей от суррогатных матерей

17 ноября в 13:05 Государство 0 555 Карина Мелова
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По инициативе Министерства труда и социальной защиты комиссия правительства по законопроектной деятельности утвердила поправки к закону «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (ист.: «Коммерсантъ»). Кабинет министров готов внести законопроект в ГД.

Нововведения дают отцам детей от суррогатных матерей право на получение маткапитала. На выплаты могут рассчитывать отцы второго, третьего и последующих детей, рожденных для них после 1 января 2007 г., и первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 г. при этом мужчина должен состоять в браке и воспитывать детей вместе с усыновившей их супругой.

Согласно проекту закона, в случае смерти либо лишения родительских прав отца выплаты имеет право получить супруга. В случае ее смерти или потери родительских прав маткапитал смогут получить несовершеннолетние дети либо дети, достигшие совершеннолетия и очно учащиеся в образовательной организации, до окончания учебы (максимум до 23 лет).

Напомним, в данный момент такую финансовую поддержку от государства вправе получить лишь женщины, воспитывающие детей, появившихся на свет при помощи вспомогательных репродуктивных технологий, и внесенные в свидетельство о рождении в качестве матери ребенка (ист.: Banki.ru).
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