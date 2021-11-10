На рассмотрение ГД внесены поправки в проект бюджета о поднятии планки прожиточного минимума и МРОТ

Андрей Макаров, возглавляющий комитет нижней палаты парламента по бюджету и налогам, поделился сведениями о внесении на рассмотрение ГД очередных поправок, допускающих поднятие прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Они будут изучены до 24 ноября.



Ожидается, что инициативы главы государства найдут поддержку у всех фракций вне зависимости от выбранной политической позиции. Прежде президент России Владимир Путин подчеркнул, что представит ко второму чтению проекта бюджета в ГД поправки, описывающие повышение МРОТ и прожиточного минимума.



Отмечается, что поправки точно будут рассмотрены до 24 ноября. Это крайний срок одобрения поправок ко II чтению проекта федерального бюджета. «У нас как раз срок подачи поправок – до 24 ноября, законопроект принят в первом чтении, и сейчас как раз идут поправки в этот закон, поэтому до 24 ноября по этому закону поправки также будут рассмотрены Госдумой», – заявил парламентарий. – «Может, хоть тут наконец фракции перестанут играть в политические игры, подумают о людях, которые их направили в Госдуму» (ист.: Прайм).