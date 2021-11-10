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Конфискованные средства коррупционеров будут направляться в ПФР

19 ноября в 15:33 Государство 0 391 Карина Мелова
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Официальный интернет-портал правовой информации обнародовал изданный главой государства Владимиром Путиным закон, предписывающий передачу конфискованных у коррупционеров средств в Пенсионный фонд России.

Документ вносит в ч. 1 ст. 17 федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании» изменения, предусматривающие вливание в ПФР «конфискованных денежных средств, полученных в результате совершения коррупционных правонарушений, а также денежных средств от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений».

Нижняя палата парламента приняла поправки в III чтении 21 октября, а СФ – 10 ноября. Документ был составлен еще в прошлом году.

По словам представителя Министерства юстиции, конфискации подлежат незаконные сбережения должностных лиц, сумма на счетах которых больше размера дохода за отчетный период и предыдущие 2 года, если при этом госслужащие не могут доказать законность происхождения данных средств (ист.: «Ведомости»).
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