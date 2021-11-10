Конфискованные средства коррупционеров будут направляться в ПФР

Официальный интернет-портал правовой информации обнародовал изданный главой государства Владимиром Путиным закон, предписывающий передачу конфискованных у коррупционеров средств в Пенсионный фонд России.



Документ вносит в ч. 1 ст. 17 федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании» изменения, предусматривающие вливание в ПФР «конфискованных денежных средств, полученных в результате совершения коррупционных правонарушений, а также денежных средств от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений».



Нижняя палата парламента приняла поправки в III чтении 21 октября, а СФ – 10 ноября. Документ был составлен еще в прошлом году.



По словам представителя Министерства юстиции, конфискации подлежат незаконные сбережения должностных лиц, сумма на счетах которых больше размера дохода за отчетный период и предыдущие 2 года, если при этом госслужащие не могут доказать законность происхождения данных средств (ист.: «Ведомости»).