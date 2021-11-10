Все выплаты накопительной пенсии можно будет получить единовременно

В соответствии с распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина, гражданам РФ предоставят возможность получить пенсионные накопления одним заходом. Для этого следует на портале «Госуслуги» подать заявление в Пенсионный фонд России либо в негосударственный пенсионный фонд (ист.: правительственная пресс-служба).



Пенсионные накопления образуются за счет отчислений работодателя и дохода от вклада денег ПФР или НПФ в зависимости от того, где формировались накопления.



В один прием получить средства имеют право лица, которым положена страховая пенсия по инвалидности или потере кормильца либо соцпенсия. Кроме того, на все деньги сразу могут рассчитывать граждане, размер накопительной пенсии которых при ее назначении был бы равен меньше 5 % относительно суммы страховой и накопительной пенсии.



Индексация страховых пенсий нетрудоустроенных пенсионеров проводится ежегодно 1 января. В данный момент кабмин изучает возможность возобновления индексации выплат работающим лицам пенсионного возраста.