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В РФ могут установить очередные ограничения на фоне штамма коронавируса B.1.1.529

29 ноября в 15:32 Государство 0 349 Карина Мелова
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Согласно сведениям, предоставленным замминистра иностранных дел Евгением Ивановым, оперштаб по борьбе с Covid-19 готовится к принятию очередных ограничительных мер на фоне выявления на юге Африки штамма опасного вируса B.1.1.529, получившего название «омикрон».

В ходе беседы с сотрудником информагентства «РИА Новости» заместитель министра заметил: «Я так понимаю, что последнее было заседание оперативного штаба под руководством Татьяны Алексеевны Голиковой, там какие-то решения принимались буквально в пятницу. Ну, наверное, оперштаб о них объявит.

По информации от ВОЗ, на данном этапе названный вариант вируса, имеющий 32 мутации, проник в Великобританию, Бельгию, Австралию, Израиль, Португалию, Чехию и Германию. Российская Федерация 28 ноября ограничила въезд для граждан Ботсваны, ЮАР, Намибии, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Эсватини, Танзании, Гонконга и для лиц, посетивших указанные страны в течение последних десяти дней. Кроме того, до 1 февраля 2022 года прекращено сообщение по воздуху с Танзанией.
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