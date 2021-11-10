В РФ могут установить очередные ограничения на фоне штамма коронавируса B.1.1.529

Согласно сведениям, предоставленным замминистра иностранных дел Евгением Ивановым, оперштаб по борьбе с Covid-19 готовится к принятию очередных ограничительных мер на фоне выявления на юге Африки штамма опасного вируса B.1.1.529, получившего название «омикрон».



В ходе беседы с сотрудником информагентства «РИА Новости» заместитель министра заметил: «Я так понимаю, что последнее было заседание оперативного штаба под руководством Татьяны Алексеевны Голиковой, там какие-то решения принимались буквально в пятницу. Ну, наверное, оперштаб о них объявит.



По информации от ВОЗ, на данном этапе названный вариант вируса, имеющий 32 мутации, проник в Великобританию, Бельгию, Австралию, Израиль, Португалию, Чехию и Германию. Российская Федерация 28 ноября ограничила въезд для граждан Ботсваны, ЮАР, Намибии, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Эсватини, Танзании, Гонконга и для лиц, посетивших указанные страны в течение последних десяти дней. Кроме того, до 1 февраля 2022 года прекращено сообщение по воздуху с Танзанией.