Парламентарии считают рациональным не обязывать наследников уплачивать долги умершего родственника

Наталья Костенко, зампредседателя комитета ГД по туризму и развитию туристической инфраструктуры, подготовила законопроект, нацеленный на защиту наследников умершего от уплаты долгов по его займам (ист.: «Парламентская газета»).



Как сообщает г-жа Костенко, после смерти взявшего займ лица или получения им статуса инвалида банки претендуют на возврат средств этим человеком либо его наследниками. В процессе кредитования мог подписываться договор о страховании жизни и здоровья, однако кредитные учреждения не всегда проверяют данные об оформлении продукта и могут не упомянуть в досудебном требовании либо иске страховую компанию, в связи с чем наследникам умершего приходится уплачивать долг своими силами.



Разработанный парламентарием документ вменяет в обязанность банкам требовать погашения займа за счет страховой выплаты от страховщика. Установленный срок обращения – 10 календарных дней после получения кредитным учреждением сведений о наступлении страхового случая, если заемщик не применил право на получение страховой суммы.



В случае несоблюдения страховщиком этих требований банк подает иск в суд.