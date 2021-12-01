Главная > Государство

Парламентарии считают рациональным не обязывать наследников уплачивать долги умершего родственника

30 ноября в 14:14 Государство 0 431 Карина Мелова
1 Изображение

Наталья Костенко, зампредседателя комитета ГД по туризму и развитию туристической инфраструктуры, подготовила законопроект, нацеленный на защиту наследников умершего от уплаты долгов по его займам (ист.: «Парламентская газета»).

Как сообщает г-жа Костенко, после смерти взявшего займ лица или получения им статуса инвалида банки претендуют на возврат средств этим человеком либо его наследниками. В процессе кредитования мог подписываться договор о страховании жизни и здоровья, однако кредитные учреждения не всегда проверяют данные об оформлении продукта и могут не упомянуть в досудебном требовании либо иске страховую компанию, в связи с чем наследникам умершего приходится уплачивать долг своими силами.

Разработанный парламентарием документ вменяет в обязанность банкам требовать погашения займа за счет страховой выплаты от страховщика. Установленный срок обращения – 10 календарных дней после получения кредитным учреждением сведений о наступлении страхового случая, если заемщик не применил право на получение страховой суммы.

В случае несоблюдения страховщиком этих требований банк подает иск в суд.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

ЕС принял решение применить V пакет санкций против Белоруссии

Сегодня в 15:44 Внешняя политика

Кабмин направил 128 миллиардов рублей на строительство автомагистралей

Сегодня в 14:38 Государство

Военных могут освободить от обязанности предъявлять QR-код

Сегодня в 13:27 Государство

Президент Турции готов к диалогу с российским коллегой

Сегодня в 12:49 Внешняя политика
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Парламент Молдавии предоставит средства для оплаты топлива от «Газпрома» СП предложила пополнять региональные бюджеты за счет доли доходов с акцизов на табак Работа над изменениями в основной закон Белоруссии подходит к концу Во втором квартале ВВП превзошел докризисный уровень Вузы РФ начинают возвращаться к очной форме обучения

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2021

Декабрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Top.Mail.Ru