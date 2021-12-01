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Песков: в РФ не будут применять денежное взыскание за отказ вакцинироваться

30 ноября в 14:58 Государство 0 426 Карина Мелова
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Согласно информации, предоставленной средствам массовой информации пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым, в Кремле не допускают применение административной ответственности в виде денежного взыскания за несогласие прививаться от Covid-19.

«Нет, мы не допускаем, что подобные меры могут быть введены в России», – заверил официальный представитель Кремля.

Сообщается, что в Австрии за отказ от вакцинации грозит штраф до 7,2 тыс. евро. По словам канцлера Александера Шелленберга, вакцинация от коронавируса в обязательном порядке вводится в государстве 1 февраля следующего года.

Наиболее эффективным методом борьбы с ковидом является вакцинация. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивает, что среди пациентов с тяжелым течением Covid-19 доля привитых не достигает 0,03 %. При этом большая часть госпитализированных больных прививку не поставили (ист.: РИА Новости).
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