Военных могут освободить от обязанности предъявлять QR-код

Ссылаясь на источники, «Известия» сообщили об инициативе Минобороны, предполагающей освобождение военных от обязанности предъявлять QR-код с подтверждением вакцинации или отрицательного теста на ковид. В данный момент правительство изучает проект постановления, регулирующий данный вопрос.



Так, ведомство предлагает разрешить военнослужащим и военным пенсионерам вместо QR-кода показывать сертификат о вакцинации и документ, удостоверяющий личность и принадлежность к ВС.



В августе стоящий во главе Министерства обороны Сергей Шойгу объявил об окончании вакцинации против Covid-19 Вооруженными силами РФ. Согласно предоставленным им сведениям, прививку против коронавирусной инфекции поставили 95 % военных и 70 % гражданского персонала.



Вследствие вспышки заболеваемости и смертности от ковида в РФ 12 ноября на одобрение ГД были представлены законопроекты о QR-кодах в общественных местах и в некоторых видах транспорта. Ожидается, что комитет Государственной думы по охране здоровья одобрит законы о QR-кодах до 1 февраля следующего года. I чтение законопроектов состоится 16 декабря, последнее же заседание ГД – 22 декабря. Во время переходного периода (до 1 февраля) позволено вместо QR-кода показывать результат ПЦР-теста.