Кабмин направил 128 миллиардов рублей на строительство автомагистралей

Председатель правительства Михаил Мишустин распорядился выделить практически 128 миллиардов рублей на строительство автомобильных дорог федерального значения (ист.: правительственный веб-ресурс).



Основная доля средств пойдет на сооружение трассы М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань», способной установить скоростное автосообщение между территориями Московской, Владимирской, Нижегородской областей, а также Татарстана и Чувашии. Ожидается, что работы по этому проекту будут завершены в 2024 г.



Вместе с тем на эти деньги будут строить 2 дополнительных скоростных участка дороги М-4 «Дон» (Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск), что позволит уменьшить загрузку дорог и ускорить движение транспорта по курсу «Москва – Краснодарский край».



По данным на 22 ноября, больше половины всех ДТП с погибшими и пострадавшими в столице случаются в промежутке с 12:00 до 21:00, особенно с 18:00 до 21:00. Это зачастую происходит по причине высокой загруженности магистралей и недостаточная видимость пеших участников дорожного движения зимой. Наименьшее число аварий зафиксировано с 3:00 до 6:00.