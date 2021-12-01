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Кабмин направил 128 миллиардов рублей на строительство автомагистралей

Сегодня в 14:38 Государство 0 181 Карина Мелова
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Председатель правительства Михаил Мишустин распорядился выделить практически 128 миллиардов рублей на строительство автомобильных дорог федерального значения (ист.: правительственный веб-ресурс).

Основная доля средств пойдет на сооружение трассы М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань», способной установить скоростное автосообщение между территориями Московской, Владимирской, Нижегородской областей, а также Татарстана и Чувашии. Ожидается, что работы по этому проекту будут завершены в 2024 г.

Вместе с тем на эти деньги будут строить 2 дополнительных скоростных участка дороги М-4 «Дон» (Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск), что позволит уменьшить загрузку дорог и ускорить движение транспорта по курсу «Москва – Краснодарский край».

По данным на 22 ноября, больше половины всех ДТП с погибшими и пострадавшими в столице случаются в промежутке с 12:00 до 21:00, особенно с 18:00 до 21:00. Это зачастую происходит по причине высокой загруженности магистралей и недостаточная видимость пеших участников дорожного движения зимой. Наименьшее число аварий зафиксировано с 3:00 до 6:00.
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