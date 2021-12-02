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Срок действия сертификатов переболевших ковидом продлен до года

2 декабря в 15:23 Государство 0 201 Карина Мелова
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Ссылаясь на Алексея Кузнецова, помощника министра здравоохранения, информагентство «РИА Новости» уведомило о пролонгации срока действия сертификата о перенесенном Covid-19 до 1 года. В данный момент подходит к концу техническая процедура продления.

Так, г-н Кузнецов поделился такими сведениями: «Срок действия сертификата о перенесенном Covid-19 составляет 12 месяцев с даты выздоровления. Все новые сертификаты оформляются на этот срок. Для сертификатов о перенесенном заболевании, оформленных ранее, сейчас идет продление срока действия также до 12 месяцев со дня выздоровления».

16 ноября Министерство здравоохранения отменило QR-коды о вакцинации у заболевших ковидом. QR-коды заразившихся коронавирусом после получения сертификата о вакцинации аннулируются, и начинают действовать QR-коды, свидетельствующие о перенесении болезни.

24 ноября политический лидер РФ Владимир Путин одобрил инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой о пролонгации действия сертификата о перенесенном коронавирусе до 12 месяцев.
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