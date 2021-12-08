Регионам дополнительно выделили 6 миллиардов рублей для выплат на детей 3–7 лет

В соответствии с распоряжением председателя правительства Михаила Мишустина, больше 6 миллиардов рублей дополнительно выделят из бюджета для регионов с целью обеспечения помесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет.



«Такая поддержка очень важна, ведь речь идет о маленьких детях, которые растут в семьях, где есть материальные трудности», – подчеркнул премьер-министр в ходе рабочей встречи членов правительства 2 декабря и заметил, что в текущем году для этих задач уже было отведено практически 305 миллиардов рублей.



Ежемесячные выплаты родителям детей 3–7 лет ввел глава государства Владимир Путин в 2020 г. На эти средства могут рассчитывать семьи с невысокими доходами. Позже президент посчитал необходимым повысить адресность такой меры поддержки. Отныне, в зависимости от обстановки в семье, размер выплат может равняться 50 %, 75 % либо 100 % регионального прожиточного минимума на ребенка.



Для оформления выплаты следует оставить электронное заявление на портале «Госуслуги» либо лично посетив МФЦ или органы социальной защиты (ист.: Banki.ru).